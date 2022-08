POL-HK: Einbruch in Kindertagesstätte

Heidekreis (ots) - Walsrode: Unbekannte Täter durchtrennten in der Zeit vom 06. zum 07.08.22 einen Maschendrahtzaun und gelangten so auf das Vereinsgelände in der Verdener Straße in Walsrode. Dort versuchten sie die Tür des Verkaufsraumes aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Hinweise nimmt die Polizei ...

