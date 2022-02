Polizei Münster

POL-MS: Unbekannter beobachtet Parkrempler und hinterlässt Zettel - Polizei sucht wichtigen Zeugen

Münster (ots)

Zwischen Montag- und Mittwochvormittag (14.2., 11 Uhr und 16.2., 10:45 Uhr) hat ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Audi an der Franz-Essink-Straße beschädigt. Die Polizei ist auf der Suche nach einem wichtigen Zeugen, der den Unfall beobachtet haben soll.

Der 28-jährige Geschädigte hatte am Mittwoch den Schaden an dem weißen Audi bemerkt und einen handschriftlichen Zettel eines Zeugen an dem Auto gefunden. Da auf dem Zettel keine Kontaktdaten oder ein Name zu erkennen war, ist die Polizei nun auf der Suche nach dem Zeugen oder weiteren Personen, die den Unfall beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0251 275-0 entgegen.

