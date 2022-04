Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, dem 01. April 2022, in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die hellbraune Geldbörse, mit persönlichen Dokumenten und Bargeld, einer 26-Jährigen aus Lohne. Diese hielt sich zur Tatzeit in einem Lebensmittelgeschäft in der Keetstraße auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442-80846-0 entgegen.

Lohne - Unter Drogeneinfluss und ohne Pflichtversicherungsgesetz auf E-Scooter unterwegs

Am Montag, dem 04. April 2022 um 19.20 Uhr, befuhr ein 29-Jähriger aus Lohne mit einem E-Scooter die Dinklager Straße, obwohl für das Elektrokleinstfahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich zudem Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit Flucht

Am Dienstag, dem 29. März 2022, in der Zeit von 11.10 Uhr bis 11.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den geparkten Pkw, VW Polo, einer 60-Jährigen aus Steinfeld. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, verließ der Unfallverursacher den Parkplatz in der Raiffeisenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442-80846-0 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit Flucht

Zwischen Samstag, dem 02. April 2022 um 18.00 Uhr und Sonntag, dem 03. April 2022 um 14.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den geparkten Pkw, BMW, eines 26-Jährigen aus Lohne. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, verließ der Unfallverursacher die Unfallörtlichkeit in der Marienstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442-80846-0 entgegen.

Steinfeld - Einbruch in Garage

Zwischen Freitag, dem 01. April 2022 um 08.00 Uhr und Montag, dem 04. April 2022 um 11.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Garagenabteil in der Straße Quellengrund. Daraus wurden Werkzeuge entwendet, der entstandene Schaden ist bislang unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld unter 05492-96066-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Münzautomaten

Von Freitag, dem 01. April 2022 um 12.30 Uhr bis Montag, dem 04. April 2022 um 08.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter in Vechta, Neuer Markt, gewaltsamen Zutritt in die dortige Mobilitätsstation. Darin wurden Münzautomaten angegangen und eine unbekannte Menge an Bargeld entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 400,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwischen Sonntag, dem 03. April 2022 um 18.00 Uhr und Montag, dem 04. April um 08.00 Uhr, besprühten bislang unbekannte Täter zwei Garagen in der Große Straße, mit Farbe. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 300,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, dem 04. April 2022 um 19.30 Uhr, befuhr eine 19-Jährige aus Vechta mit einem E-Scooter die Oyther Straße in Vechta, obwohl für das Elektrokleinstfahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Verfahren eingeleitet.

