Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl aus Bauwagen

Zwischen Samstag, dem 02. April 2022 gegen 17.00 Uhr und Montag, dem 04.April 2022 um 13.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein Bauwagen im Spechtweg gewaltsam geöffnet. Aus dem Wagen wurde diverses Werkzeug und eine Lautsprecherbox entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter der Telefonnummer 04499-92220-0 entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung von Dachrinnen

Zwischen Sonntag, dem 03. April 2022 gegen 15.00 Uhr und Montag, dem 04.April 2022 um 17.33 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter die Dachrinnen zweier Vereinsgebäude an der Heinfelder Straße beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Friesoythe- Brand einer Absauganlage

Am Montag, dem 04. April 2022 gegen 12.10 Uhr geriet im Werkraum der BBS am Scheefenkamp, eine Absauganlage für Holzspäne in Brand. Durch die freiwillige Feuerwehr Friesoythe konnte der Brand gelöscht werden. Personen- oder Gebäudeschaden sind nicht entstanden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens, sowie die Ursache der Brandentstehung sind zurzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Friesoythe - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, dem 04. April 2022 um 12.40 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse einer 75-jährigen Saterländerin in einem Lebensmittelgeschäft, Am Bahnhof. Wenige Stunden später wurde die gestohlene Geldbörse als Fundsache, bei der Polizei in Friesoythe abgegeben. Darin fehlte jedoch das Bargeld und die EC-Karte der Geschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell