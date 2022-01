Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Beleidigungen innerhalb weniger Stunden

Offenburg (ots)

Gestern kam es am Bahnhof in Offenburg innerhalb weniger Stunden zu zwei Beleidigungen zum Nachteil von Polizeibeamten. Zunächst wurde ein 34-jähriger georgischer Staatsangehöriger angetroffen und einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Als er den Beamten eröffnete nun ohne Bargeld und Ticket einen Zug nutzen zu wollen, wurde ihm dies untersagt und er wurde des Bahnhofs verwiesen. Dieses quittierte er mit wüsten Beschimpfungen. Nur wenige Stunden später trafen die Beamten am Bahnhof Offenburg einen 27-jährigen irakischen Staatsangehörigen an. Er verhielt sich bei der Kontrolle unkooperativ, wollte sich nicht ausweisen und beleidigte die Beamten. Beide müssen nun mit Anzeigen rechnen.

