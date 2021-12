Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Am Heiligabend zwei Festnahmen durch die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Birmingham/Großbritannien wurde am vergangenen Freitagmorgen (24.12.2021) ein Deutscher durch die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass nach dem 46-Jährigen gefahndet wurde. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hatte im November dieses Jahres einen Haftbefehl wegen Betruges gegen den Verurteilten erlassen. Durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 150 Euro jedoch konnte die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 15 Tagen von dem in Großbritannien lebenden Mann abgewendet und der Heimflug nach Birmingham angetreten werden.

Am Abend des gleichen Tages dann stellten die Bundespolizeibeamten einen weiteren Deutschen fest, der sich auf der Einreise eines Fluges aus Izmir/Türkei befand. Hierbei wurde festgestellt, dass der 59-Jährige von der Staatsanwaltschaft Konstanz gesucht wurde. Im August 2021 wurden durch diese gleich drei Haftbefehle wegen diverser Verstöße gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz ausgestellt. Der in Hagnau am Bodensee (Baden-Württemberg) lebende Mann konnte seine Heimreise jedoch fortführen, da er die Geldstrafe in Gesamthöhe von 55 Euro vor Ort bei der Bundespolizei begleichen und so die Ersatzfreiheitsstrafe in Gesamthöhe von drei Tagen abwenden konnte.

