POL-CLP: Einzelmeldung Bakum- hier Korrektur

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum - Diebstahl von Dieselkraftstoff Am Sonntag, dem 03. April 2022 in der Zeit von 01.00 Uhr bis 09.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Rasthofes in der Harmer Straße, Dieselkraftstoff von einem dort geparkten Lkw, Volvo. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter 04446-95971-0 entgegen. Bakum - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Am ...

