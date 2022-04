Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Diebstahl von Dieselkraftstoff

Am Sonntag, dem 03. April 2022 in der Zeit von 01.00 Uhr bis 09.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Rasthofes in der Harmer Straße, Dieselkraftstoff von einem dort geparkten Lkw, Volvo. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter 04446-95971-0 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Sonntag, dem 03. April 2022 um 05.35 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger aus Lastrup, mit seinem Pkw die Hochelstener Straße in Richtung Vestrup. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Lastruper wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr Bakum befreit. Anschließend wurde er schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Über den entstandenen Sachschaden können bislang keine Angaben gemacht werden.

Lohne - Diebstahl von zwei Pedelecs

Am Sonntag, dem 03. April 2022 in der Zeit von 16.00 Uhr bis 20.15 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Lohne, Corveystraße, in den unverschlossenen Geräteschuppen eines Wohnhauses und entwendeten zwei Pedelecs des Herstellers Prophete. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442-80846-0 entgegen.

Lohne - Diebstahl von Kennzeichen

Von Samstag, dem 02. April 2022 um 20.00 Uhr bis Sonntag, dem 03. April 2022 um 10.25 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in Lohne, Landwehrstraße, beide amtlichen Kennzeichen eines Lkw, Mercedes-Benz. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf einem Firmengelände abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442-80846-0 entgegen.

Lohne - Einbruchdiebstahl

Von Samstag, dem 02. April 2022 um 19.00 Uhr, bis Sonntag, dem 03. April 2022 um 14.10 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter, gewaltsam Zugang zum Kellergeschoss eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Marktstraße. Anschließend begaben sie sich in die Räume des im Erdgeschoss gelegenen Juweliergeschäfts und weiterhin in eine im Obergeschoss gelegene Wohnung und durchsuchten die Räumlichkeiten. Entwendet wurden Uhren und Schmuck. Die Höhe des entstandenen Schadens steht zurzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442-80846-0 entgegen.

Vechta - Heckenbrand

Am Sonntag, dem 03. April 2022 um 17.59 Uhr geriet in Vechta, Auf dem Horn, eine Hecke in Brand. Der Brand konnte durch Anwohner gelöscht werden. Schaden an Personen oder dem Gebäude entstand nicht. Die Feuerwehr Vechta war mit zwei Fahrzeugen und 12 Kameraden vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, dem 03. April 2022 um 16.35 Uhr befuhr ein 47-Jähriger aus Vechta mit seinem Pkw die Hagener Straße, in Fahrtrichtung Lüscher Straße. Im Streckenverlauf fuhr er gegen den geparkten Pkw eines 32-Jährigen aus Vechta und schob diesen auf den geparkten Pkw eines 36-Jährigen aus Vechta. Zum Unfallzeitpunkt stand der 47-Jährige unter Alkoholeinfluss. Der Atemalkoholtest ergab 2,37 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ein Verfahren eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf 6500,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell