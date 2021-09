Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Brennender Müllcontainer in Schermbeck

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Schermbeck (ots)

Heute Nachmittag wurden um 16.52 Uhr die Löschzüge Schermbeck und Altschermbeck mit dem Einsatzstichwort "Müll-, Containerbrand" zum Kapellenweg alarmiert. Um 16.54 Uhr erfolgte eine Alarmstufenerhöhung auf "Gewerbe-, Industriehallenbrand".

Bei dem Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass es sich um einen brennenden Müllcontainer handelte. Die starke Rauchentwicklung wurde zuvor von zwei Kameraden der Feuerwehr Wulfen und Herten bemerkt, die sich auf dem Rückweg von der Tranining Base in Weeze befanden. Sie fuhren daraufhin von der B 58 ab und zogen den Container von dem Gebäude weg. Der Container wurden dann von den Einsatzkräften der Feuerwehr Schermbeck mittels Schnellangriff gelöscht. Auch das Gebäude, an welchem der Container stand, wurde mittels Wärmebildkamera kontrolliert und begangen. Es wurde aber keine Feststellung gemacht, was unter Anderem dem schnellen Eingreifen der Feuerwehrkameraden aus Wulfen und Herten zu verdanken ist.

Für die beiden Löschzüge endete der Einsatz um 17.39 Uhr. Die Einsatzstelle wurde an den Betreiber und die Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell