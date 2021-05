Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Stromkasten von Baustelle entwendet.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag unberechtigt Zutritt zum Baustellenbereich eines Haues am Berkenbruch. Sie entwendeten einen Stromkasten und entkamen unerkannt. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222/98180 entgegen.

