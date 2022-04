POL-CLP: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für den 02. bis 03.04.2022

Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Einbruch in Wertstoffhof Unbekannte Täter brachen zwischen Freitag, 01.04.2022, 18:15 Uhr, und Samstag, 02.04.2022, 08:30 Uhr, an der Vördener Straße in einen Wertstoffhof ein. Es wurden eine Sackkarre und mehrere Elektrogeräte entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen. Lohne - Sachbeschädigung Unbekannte Täter beschädigten am Samstag, ...

mehr