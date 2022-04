Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Einbruch in Wertstoffhof

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitag, 01.04.2022, 18:15 Uhr, und Samstag, 02.04.2022, 08:30 Uhr, an der Vördener Straße in einen Wertstoffhof ein. Es wurden eine Sackkarre und mehrere Elektrogeräte entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Unbekannte Täter beschädigten am Samstag, 02.04.2022, 05.45 Uhr bis 13.00 Uhr, Marienstraße einen Pkw, indem sie augenscheinlich gegen diesen traten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin Am Samstag, 02.04.2022, gegen 11:00 Uhr, wurde in Lohne eine 77-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die 77-Jährige aus Lohne wollte auf der Keetstraße in Höhe eines Verbrauchermarktes mit ihrem Fahrrad vom Radweg kommend die Fahrbahn überqueren und wurde dabei durch den Pkw eines 59-Jährigen aus Lohne erfasst und verletzt. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Goldenstedt - Fahren unter Alkoholeinfluss Am 02.04.2022, gegen 14:55 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Colnrader mit dem Pkw die Straße Zur Lieth. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholbeeinflussung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,38 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Ob der Fahrzeugführer im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wird derzeit noch ermittelt.

Lohne - Brand eines Mülleimers

Am Samstag, 02.04.2022, gegen 17.00 Uhr, geriet in Lohne, Bahnhofstraße, ein Mülleimer in Brand, der unmittelbar vor dem Eingang der Sparkasse aufgestellt wurde. Die Feuerwehr Lohne rückte mit acht Kameraden an und konnte den Brand mit einfachen Mitteln löschen. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss; Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 02.04.2022, gegen 21:50 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Vechtaer mit dem Pkw die Lindenstraße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Zudem ist der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 03.04.2022, gegen 02:45 Uhr, befuhr eine 26-jährige Lohnerin mit dem Pkw die Dinklager Straße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass die Fahrzeugführerin unter Drogeneinfluss steht. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Bakum - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person Am 03.04.2022, gegen 05:35 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Lastruper mit einem Pkw die Hochelstener Straße in Richtung Vestrup. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit dem Pkw alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei wurde der Fahrzeugführer in dem Pkw eingeklemmt und von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bakum befreit. Der Fahrzeugführer wurde schwerverletzt mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Baum wurde beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell