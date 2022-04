Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl eines Kupferfallrohres Am Freitag, 01. April 2022, kam es zwischen 06:30 und 12:30 Uhr in der Straße An der Bäke zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein Kupferfallrohr eines Wohnhauses. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432803840 entgegen.

Cloppenburg - Brand eines Mülleimers

Am Freitag, 01. April 2022, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Mülleimer in der Osterstraße in Brand. Der Mülleimer konnte durch die eingesetzten Beamten gelöscht werden, bevor Sachschaden entstand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Cloppenburg - Sachbeschädigung eines Pkw Zwischen Donnerstag, 31.03.2022, 18:30 Uhr und Freitag, 01. April 2022, 03:30 Uhr kam es in der Kleinen Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte den Lack eines Renault Clio, der auf dem Parkplatz eines Wohnhauses stand. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 0447118600 entgegen.

Essen (Oldbg.) - Fahren unter Alkoholeinfluss Am Freitag, 01. April 2022, wurde gegen 17:43 Uhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Essen (Oldb.) auf der Beverner Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,48 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrerlaubnis sichergestellt.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Donnerstag, 31. März 2022, 11:45 Uhr und Freitag, 01.April 2022, 12:15 Uhr kam es in der Gutenbergstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen Opel Meriva und entfernte sich anschließend ohne sich um die Regulierung des 1500 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474939420 entgegen.

Essen (Oldbg.) - Verkehrsunfall

Am Freitag, 01. April 2022, kam es gegen 23:45 Uhr an der Kreuzung der Nordwest-Tangente zur B68 zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Lindern das Rotlicht der Ampel, sodass es zu einem Zusammenstoß mit einem 33-jährigen Lkw-Fahrer aus Edewecht kam. Der Pkw des 19-Jährigen wurde hierdurch in einen Graben geschleudert. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf 13000 Euro geschätzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Da im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme der Verdacht entstand, der 19-Jährige könnte unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt.

