Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Diebstahl von Geldbörse

Am Donnerstag, dem 31. März 2022 in der Zeit von 13.30 Uhr bis 13.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Lebensmittelgeschäft in der Sütholter Straße, die pinkfarbene Geldbörse einer 65-Jährigen aus ihrer Handtasche. Die Handtasche hatte die 65-Jährige an einen Einkaufswagen gehangen und kurzzeitig aus den Augen gelassen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter 04446-95971-0 entgegen.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, dem 31. März 2022 um 15.00 Uhr, wurde ein 29-Jähriger aus Bersenbrück, mit seinem Pkw auf der Straße An den Schanzen kontrolliert. Hier stellten die Beamten fest, dass der Mann wohlmöglich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutprobe wurde dem Bersenbrücker entnommen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Vechta - Betonfundamente beschädigt

In der Zeit von Freitag, dem 25. März 2022 um 15.00 Uhr und Montag, dem 28. März um 09.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter, zwei aus dem Boden ragende Betonfundamente in der Straße Holtesch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04443-943-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, dem 31. März 2022 in der Zeit von 13.30 Uhr bis 13.50 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Lebensmittelgeschäft im Falkenweg, die Geldbörse einer 56-Jährigen aus Lohne aus ihrer Handtasche. Die Handtasche hatte die 56-Jährige an einen Einkaufswagen gehangen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04443-943-0 entgegen.

Vechta - Verstöß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Donnerstag, dem 31. März 2022 um 13.30 Uhr befuhr eine 29-Jährige aus Vechta mit einem E-Scooter die Straße An der Gräfte in Vechta. Um 16.25 Uhr befuhr ein 41-Jähriger aus Vechta mit einem E-Scooter die Falkenrotter Straße. Bei beiden Fahrzeugen bestand kein Versicherungsschutz. Die Weiterfahrt wurde den beiden Personen untersagt, jeweilige Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall-Flucht / Zeugenaufruf

Von Mittwoch, dem 30. März 2022 um 17.00 Uhr bis Donnerstag, dem 31. März 2022 um 09.00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw das Parkplatzgelände der Ludgerus-Schule am Lattweg in Vechta. Hierbei kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von seiner Fahrspur ab und stieß zunächst gegen einen Feldstein und anschließend gegen eine Laterne. Letztere wurde durch den Aufprall erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell