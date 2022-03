Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg - Garreler Urgestein verabschiedet sich in den Ruhestand

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garreler Urgestein verabschiedet sich in den Ruhestand

Polizeihauptkommissar Herbert Holthaus von treuen WegbegleiterInnen verabschiedet

Es gibt so einige Meilensteine in einer polizeilichen Karriere - aber ein besonderer ist wohl vor allem der Abschied aus dem aktiven Dienst.

Vor nicht mal fünf Jahren feierte Herbert Holthaus noch sein 40-jähriges Dienstjubiläum. Heute trat der Polizeihauptkommissar seinen letzten Tag im Dienste der Landespolizei Niedersachsen an. Ab dem morgigen Tag darf er seinen wohlverdienten Ruhestand genießen.

Lange Zeit konnten aufgrund der Pandemie keine gebührenden Verabschiedungen und Jubiläen gefeiert werden. Die Lockerungen der Coronamaßnahmen der vergangenen Wochen machten diesen unvergesslichen Moment nun für Herbert Holthaus möglich:

Am Morgen wurde er mit einem Oldtimer abholt und im Rahmen einer kleinen Feierstunde durch den Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta und WegbegleiterInnen verabschiedet. Mit einem Spalier begrüßten ihn seine Kolleginnen und Kollegen am Eingang der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta.

Ltd. Polizeidirektor Jörn Kreikebaum rekapitulierte in einer Rede die vergangenen Jahre und hob hervor, dass "Herbert Holthaus stets ein verlässlicher und kompetenter Ansprechpartner war, sowohl für die Bürgerinnen und Bürger, als auch für seine Kolleginnen und Kollegen". Mit seiner ruhigen und aufgeschlossenen Art war das Garreler Urgestein stets beliebt und ein vertrauensvoller Partner. Fast 20 Jahre war er für die Bürgerinnen und Bürger ein fester Bestandteil in der Gemeinde und damit auch eine regelrechte Institution in Garrel. Herbert Holthaus ist Polizist, und im Speziellen "Stationer", durch und durch. "Du wirst uns fehlen!", schlussfolgerte Kreikebaum.

Die letzten fünf Jahre flogen an dem 62-jährigen Polizisten nur so vorbei. Fast 45 Dienstjahre liegen nun hinter ihm:

Am 1. September 1977 begann seine Laufbahn als Polizeiwachtmeister bei der Polizei Niedersachsen. Seine Ausbildung absolvierte er in Bad Iburg. Im Anschluss war in der Bereitschaftspolizei in Oldenburg eingesetzt und wechselte dann nach fünf Jahren ins Oldenburger Münsterland - zum Einsatz- und Streifendienst in Cloppenburg. 1998 kam der Aufstieg in den gehobenen Dienst. 2002 wechselte er zur Polizeistation Garrel, der er bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand treu blieb. Doch glücklicherweise bleibt er der Gemeinde weiterhin erhalten, denn er wird sich auch weiterhin hier engagieren - als Mitglied der Schützengilde, aber sicherlich auch im Gemeinde- und Kreisrat.

Zum Abschied überreichte ihm Jörn Kreikebaum die Pensionierungsurkunde und wünschte ihm für die Zukunft und den neuen Lebensabschnitt alles erdenklich Gute und viel Gesundheit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell