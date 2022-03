POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Einbruch in Bäckerei In der Zeit von Dienstag, dem 29. März 2022 gegen 21.00 Uhr und Mittwoch, dem 22. März 2022 gegen 04.08 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Bäckereifiliale in der Cloppenburger Straße. Bislang ist unklar, was entwendet worden ist und wie hoch der entstandene Sachschaden ist. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei ...

