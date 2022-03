Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fahrradfahrerin

Am Mittwoch, dem 30. März 2022 um 16.50 Uhr, befuhr ein 35-Jähriger aus Cappeln, mit seinem Pkw die Darener Straße in Fahrtrichtung Dorfmitte. An der Einmündung zur Sütholter Straße beabsichtigte er nach links abzubiegen. Dabei übersah er eine 25-Jährige Fahrradfahrerin aus Bakum, welche sich auf dem dortigen Radweg befunden hatte. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Bakumerin schwer und wurde in das St. Marienhopital nach Vechta verbracht.

Bakum - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, dem 30. März 2022 um 19.21 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden mit seinem Pkw, die Vechtaer Straße in Bakum, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann untersagt.

Goldenstedt - Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, dem 28. März 2022 um 17.30 Uhr befuhr ein 57-jähriger aus Goldenstedt mit einem E-Scooter die Hauptstraße in Goldenstedt, obwohl für das Elektrokleinstfahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Diebstahl eines Mountainbikes

Zwischen Montag, dem 21. März 2022 um 20.00 Uhr und Dienstag, dem 22. März 2022 um 16.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das Mountainbike der Marke Haibike, eines 15-Jährigen aus Goldenstedt. Zur Tatzeit war das Bike an einem Sportplatz in der Einer Straße abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Goldenstedt unter der Telefonnummer 04444-96722-0 in Verbindung zu setzen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall-Flucht / Zeugenaufruf

Am Mittwoch, dem 30. März in der Zeit von 05.30 Uhr bis 14.28 Uhr, parkte eine 45-jährige aus Goldenstedt ihren weißen Pkw Nissan auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhauses am Tangen Weg. Als sie ihr Fahrzeug wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte sie eine Beschädigung an der Heckstoßstange im rechten Bereich fest. Zudem konnte an dem Fahrzeug roter Fremdlack festgestellt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Goldenstedt unter der Telefonnummer 04444-96722-0 in Verbindung zu setzen.

Holdorf - "Parkplatzrempler" flüchtet

Am Dienstag, dem 29. März, in der Zeit von 19.20 Uhr bis 21.00 Uhr, wurde der ordnungsgemäß geparkte Pkw, VW Golf eines 56-Jährigen aus Dinklage, auf dem Parkplatz zwischen dem Sportplatz und der Schwimmhalle in der Straße Große Eschstraße, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben, flüchtete die Person vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Holdorf unter der Telefonnummer 05494-91420-0 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, dem 30.März 2022 um 14.40 Uhr, befuhr ein 24-jähriger aus Lohne mit einem E-Scooter den Bergweg in Lohne, obwohl für das Elektrokleinstfahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Verkehrsunfall mit Flucht

Zwischen Samstag, dem 26. März 2022 um 03.00 Uhr bis Mittwoch, dem 30. März 2022 um 14.00 Uhr, parkte ein 22-Jähriger aus Lohne, sein Fahrzeug in einem Wendehammer im Hoher Weg. In dieser Zeit hatte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug, Audi A4, an der vorderen Stoßstange beschädigt. An dem beschädigten Fahrzeug ist blauer Fremdlack zu erkennen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter der Telefonnummer 04442-80846-0 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Fahrrads

Am Dienstag, dem 29. März 2022 in der Zeit zwischen 07.05 Uhr und 14.50 Uhr, wurde das Damenfahrrad der Marke Gudereit, einer 20-Jährigen aus Lohne, am Bahnhof in Lohne entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter der Telefonnummer 04442-80846-0 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Dienstag, dem 29. März 2022 um 17.00 Uhr, befuhr ein 62-Jähriger aus Diepholz die Mittelwalder Straße und beabsichtigte nach links auf den Bergweg abzubiegen. Dabei übersah er, die von rechts kommende 13-jährige Radfahrerin aus Lohne, welche durch den Zusammenstoß zu Fall kam und leicht verletzt wurde.

Neuenkirchen-Vörden

Am Dienstag, dem 29. April, in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr, wurde das Pedelec, der Marke Raleigh, eines 59-jährigen aus Neuenkirchen-Vörden, aus seiner Garage im Bussardweg entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter der Telefonnummer 05493-91356-0 entgegen.

Steinfeld - Fahrend ohne Fahrerlaubnis und Pflichtversicherungsschutz

Am Dienstag, dem 29. März 2022 um 16.40 Uhr, fiel ein 14-jähriger aus Steinfeld, mit einem Kleinkraftrad auf. Dieser befuhr die Große Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und einem Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2017. Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich zudem heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit Flucht / Zeugenaufruf

Am Mittwoch, dem 30. März 2022 um 23.00 Uhr, befuhr ein 19-jähriger aus Goldenstedt die Oyther Straße in Vechta innerhalb der geschlossenen Ortschaft. Dort wurde er von einem bislang unbekannten Fahrer eines VW Passats überholt. Als dieser wieder einscherte, drängte er den Pkw des 19-jährigen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr der Goldenstedter gegen ein Verkehrsschild. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit, der entstandene Schaden beläuft sich auf 2000,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden geben, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelecs

Am Dienstag, dem 29. März, in der Zeit von 10.00 Uhr - 12.00 Uhr, wurde ein Pedelec aus dem Garten eines 83-Jährigen aus Vechta, in der Straße Immentun entwendet. Weitere Details zu dem Pedelec sind derzeit nicht bekannt. Zeugen werden geben, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

