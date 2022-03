Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Einbruch in Geräteschuppen

Zwischen Sonntag, dem 27.März 2022 um 15.00 Uhr und Mittwoch, dem 30.März 2022 um 07.45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Geräteschuppen an der Hauptstraße im Ortsteil Scharrel ein und entwendeten einen Hochdruckreiniger. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter der Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Friesoythe - Einbruch in Bäckerei

Zwischen Dienstag, dem 29.März 2022 gegen 18.50 Uhr und Mittwoch, dem 30.März 2022 um 04.24 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Bäckerei in der Langen Straße ein und entwendeten Zigaretten, Bargeld und einen Servicewagen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter der Telefonnummer 04491-9316-0 entgegen.

Saterland/Strücklingen - Einbruch in Pkw

Zwischen Dienstag, dem 29. März 2022, gegen 21.30 Uhr und Mittwoch, dem 30.März 2022 gegen 09.00 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter zunächst die Dreiecksscheibe eines an der Wittensander Straße geparkten Pkw, Mercedes und entwendeten anschließend diverse Fahrzeugteile des PKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-92377-0 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, dem 30.März 2022 gegen 05.50 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW die Barßeler Straße in Richtung Barßel und überholte in einem dortigen Kurvenbereich einen Tiertransporter. Ein 61-jähriger Barßeler, der ihm mit seinem PKW, VW Passat entgegenkam, musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei fuhr er auf eine dortige Berme. Am Passat entstand hierdurch Sachschaden. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe unter der Telefonnummer 04491-93160 in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, dem 30.März 2022 in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 14.20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes an der Weserstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten Pkw, Toyota und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe unter der Telefonnummer 04491-9316-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell