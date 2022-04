Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl aus Selbstbedienungshäuschen

In der Zeit von Freitag, dem 25. März 2022 um 18.00 Uhr und Dienstag, dem 29. März um 13.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter die Kasse in einem Selbstbedienungshäuschen in der Carolinenhofstraße auf und entwendeten eine niedrige, dreistellige Summe Bargeld. Des Weiteren wurde eine Überwachungskamera entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel unter 04499-92220-0 entgegen.

