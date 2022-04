Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, dem 31. März 2022 um 06.40 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Alhorner Straße in Richtung Alhorn. Er beabsichtigte nach links auf die B72 aufzufahren und übersah dabei einen entgegenkommenden 35-Jährigen Pkw-Fahrer aus Cloppenburg. Der 35-Jährige wird bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 15.000,00 Euro.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, dem 31. März 2022 um 14.05 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 44-jährigen aus Cloppenburg. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und seinen Pkw wohlmöglich unter Drogeneinfluss führte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren ohne Versicherungsschutz

Am Donnerstag, dem 31. März 2022 um 14.05 Uhr befuhr eine 44-jährige aus Friesoythe, mit einem Elektrokleinstrad die Warthestraße, obwohl für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Verfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, dem 31. März 2022 um 14.00 Uhr, befuhr eine 44-Jährige aus Cloppenburg mit ihrem Pkw die Warthestraße. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen sie und den Fahrzeughalter, welcher ihr sein Fahrzeug überlassen hatte, wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde der Cloppenburgerin untersagt.

Löningen - Diebstahl eines Kennzeichens

In der Zeit von Mittwoch, dem 30. März 2022 um 04.00 Uhr und Donnerstag, dem 31. März 2022 um 19.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das hintere Kennzeichen eines Transporters, Opel-Vivaro, einer 40-Jährigen aus Löningen. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in der Elbingstraße geparkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432-80384-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell