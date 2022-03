Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

BAB 6, Gem. Ilshofen - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstag gegen 16:50 Uhr befuhr ein 29-Jähriger die BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg mit seinem PKW SEAT. Zwischen den Anschlussstellen Ilshofen und Kirchberg/Jagst geriet er aus unbekannter Ursache zunächst auf den Standstreifen und prallte dann gegen die rechte Leitplanke. Im weiteren Verlauf kam er von der Fahrbahn ab und blieb an der Böschung liegen. Durch den Unfall wurde seine 27-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf annähernd 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell