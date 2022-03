Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 26.03.2022, 13:30 Uhr -

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall mit Sachschaden

Am Freitagvormittag gegen 11:15 Uhr wollte eine 34-jährige Audi-Fahrerin von der Hardtstraße nach links zu einem dortigen Milchwerk abbiegen. Hierzu hielt sie vorschriftsgemäß an. Eine 73-jährige Toyota-Fahrerin hielt ebenfalls dahinter, eine 56-jährige Hyundai-Fahrerin konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr auf den Toyota auf und schob diesen auf den Audi. Keiner wurde verletzt, der Sachschaden belief sich auf insgesamt 11.000 Euro.

Crailsheim: Unfall mit verletzter Person

Am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr wollte ein 89-jähriger Subaru-Fahrer aus der Bergstraße in die Heilbronner Straße ein. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er einen dort fahrenden 93-jährigen Audi-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, die 88-jährige Beifahrerin im Audi wurde leichtverletzt, der Sachschaden belief sich auf ca. 1400 Euro.

Braunsbach: Unfall auf der Autobahn

Am Freitag gegen 17:00 Uhr wollte eine 59-jähriger Ssangyong-Fahrerin an der Anschlussstelle Schwäbisch Hall in Fahrtrichtung Heilbronn auf die A6 auffahren. Beim Wechseln vom Beschleunigungs- auf den rechten Fahrstreifen übersah er einen 45-Jährigen Scania-Sattelzugfahrer. Der Pkw wurde erfasst und mehrere Meter vom Sattelzug geschoben. Es wurde niemand verletzt, der Schaden belief sich auf ca. 13.000 Euro.

Crailsheim: Wohnungsbrand

Am Samstagmorgen gegen 08:41 Uhr wurde durch einen Anwohner ein Brand in einem Wohnhaus am Karlsplatz festgestellt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen. Die betroffene Wohnung stand im Vollbrand. Die Feuerwehr Crailsheim (8 Fahrzeuge, 37 Einsatzkräfte) konnte den Brand unter Kontrolle bringen und schnell löschen. Auch zwei Rettungswägen und zwei Streifenwägen des Reviers Crailsheim kamen vor Ort. Nach aktuellem Stand wurde niemand bei dem Brand verletzt. Die Wohnung war unbewohnbar. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell