Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Radfahrerin im Kreisverkehr von PKW erfasst

Eine 33-jährige Opel-Fahrerin wollte am Freitag gegen 10:15 Uhr von der Hofherrnstraße kommend, in den Kreisverkehr zur Weilerstraße einfahren. Hierbei übersah sie eine bereits im Kreisverkehr fahrende 39-jährige Radfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Diese wurde durch den Anstoß vom Fahrrad geworfen und verletzte sich hierbei leicht. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Neresheim: Parkenden PKW beschädigt

Am Donnerstag gegen 20:15 Uhr stellte eine 18-Jährige ihren BMW auf einem Parkplatz an der Grundschule in der Kürschnergasse ab. Als sie am Freitagmorgen gegen 06:45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass dieses auf der rechten Seite beschädigt wurde. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Mutlangen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 14 Uhr und 16 Uhr auf einem Supermarktplatz in der Straße In der Breite vermutlich beim Rangieren geparkten VW ID 3 und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem VW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell