Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Folgemeldung zu Brand in Blaufelden

Aalen (ots)

Blaufelden: Folgemeldung zu Brand auf Firmengelände

Wie bereits am Mittwoch, dem 23.03.2022 berichtet, kam es am Mittwochvormittag gegen 11:10 Uhr zu einem Brand auf einem Firmengelände in der Jägergasse in Billingsbach. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die bisherigen Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass der Brand infolge eines technischen Defekts ausbrach. Der Sachschaden liegt nach aktuellen Schätzungen weiterhin im siebenstelligen Bereich.

Meldung vom 23.03.2022 um 14:59 Uhr

Blaufelden: Brand durch Feuerwehr eingedämmt

Das Feuer, welches am Mittwochvormittag gegen 11:10 Uhr auf einem Firmengelände in der Jägergasse ausgebrochen war konnte gegen 13:20 Uhr durch die Feuerwehr eingedämmt und unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehren aus Crailsheim, Blaufelden, Gerabronn und Schrozberg konnten eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Dies gelang unter dem Einsatz von etwa 160 Feuerwehrleuten und 20 Fahrzeugen. Der Rettungsdienst war mit zwölf Personen und fünf Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei setzte zusätzlich einen Hubschrauber ein, um sich aus der Luft einen Überblick über die Situation zu verschaffen.

Nach den ersten Erkenntnissen muss der entstandene Sachschaden auf eine Summe im siebenstelligen Bereich geschätzt werden. Anhand der bisherigen Informationen kann davon ausgegangen werden, dass keine Personen verletzt wurden. Die Polizei wird nach Abschluss der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell