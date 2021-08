Polizei Dortmund

POL-DO: Männer randalieren in Gaststätte an der Schützenstraße

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0879

Mehrere Männer haben in der Nacht zu Sonntag (22.8.) in einer Gaststätte an der Schützenstraße randaliert und Gäste angegriffen.

Ersten Erkenntnissen zufolge betraten zunächst drei Männer das Lokal zwischen Lessingstraße und Mallinckrodtstraße. Weil die Gruppe dort bereits am Vortag negativ aufgefallen war, forderte der 37-jährige Inhaber sie gegen 2.10 Uhr zum Gehen auf. Anstatt der Aufforderung nachzukommen, zogen die Täter die Gürtel aus ihren Hosen und schlugen willkürlich auf die anwesenden Gäste ein. Einer versprühte zudem Pfefferspray innerhalb der Gaststätte. Im weiteren Verlauf kamen drei bis fünf weitere Männer hinzu und schlossen sich den dreien an. Vor dem Lokal entwickelte sich eine größere Auseinandersetzung, bevor die Täter über die Lessingstraße in Richtung Osten flüchteten. Neun Gäste wurden bei dem Angriff leicht verletzt.

Im Rahmen der Fahndung konnten Polizeibeamte einen Tatverdächtigen im Bereich Leibnizstraße/Westerbleichstraße stellen. Sie brachten den 20-Jährigen zur Polizeiwache. Die Ermittlungen dauern an.

