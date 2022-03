POL-PDLU: Gemeinschädliche Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots) - Am 11.03.2022, zwischen 22:30 Uhr - 00:00 Uhr, wurde in der Speyerer Straße am Südbahnhof eine Kontrollstelle eingerichtet. Im Rahmen dessen wurde ein Fahrzeugführer eines BMW festgestellt, welcher keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Aufgrund dessen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrerlaubnisbehörde wurde über den Sachverhalt in Kenntnis ...

mehr