Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand; Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Backnang-Sachsenweiler - Brand im Heizraum einer Firma

Am Samstag gegen 19:30 Uhr kam es im Heizraum einer Firma in der Sachsenweiler Straße zu einer Verpuffung, durch die die Heizungsanlage in Brand gesetzt wurde. Durch die Verpuffung wurden außerdem mehrere Fenster und Garagentore stark beschädigt. Bei dem anschließenden Brand wurde die Heizungsanlage beschädigt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Backnang, die mit fünf Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften ausgerückt war, rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

Gem. Spiegelberg - Motorradfahrer bei Überholvorgang gestürzt

Am Samstag gegen 15:10 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Motorrad Honda auf der Kreisstraße von Prevorst in Richtung Spiegelberg. Kurz vor Spiegelberg verlor er während eines Überholvorgangs in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine und kam nach links von der Straße ab. Durch den Sturz erlitt der 23-Jährige leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Fellbach-Oeffingen - Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Am Sonntag gegen 01:00 Uhr befuhr ein 19-Jähriger die Hegnacher Straße in Richtung Hauptstraße mit seinem PKW Opel Corsa. An der Einmündung in die Hauptstraße verlor er, infolge zu hoher Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen eine Straßenlaterne und mehrere Pfosten. Einer der Pfosten wurde gegen ein geparktes Auto geschleudert, dass dadurch beschädigt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Da der 19-Jährige unter Drogeneinfluss stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell