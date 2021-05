Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210526.5 Itzehoe: Genervte Anwohner?

Bereits zum wiederholten Male ist es durch Unbekannte zu einer Sachbeschädigung an einem VW Golf in Itzehoe gekommen. Der Halter des Fahrzeugs schloss nicht aus, dass seine laute Auspuffanlage Hintergrund der Taten sein könnte.

Von Montag auf Dienstag haben nicht bekannte Personen einen "sportlichen" Golf, der auf dem Parkplatz am Marienburger Platz abgestellt war, erheblich beschädigt. Mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzten sie den Lack an mehreren Stellen, zum Teil bis auf das Blech, und richteten damit einen Schaden von mindestens 1.500 Euro an. Vor etwa zwei Wochen erst hatten Unbekannte den Auspuff des Wagens mit Bauschaum gefüllt.

Möglicherweise, so der Geschädigte, nervt einen oder mehrere Anwohner seine lautere, aber durchaus TÜV-konforme Abgasanlage. Dies könne der Grund für die Beschädigungen sein.

Der Verursacher der Schäden sollte sich bewusst sein, dass sein Handeln keineswegs die ihn möglicherweise störenden Geräusche abstellt und eine Strafanzeige nach sich zieht. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sollten sich bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

