Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Bild-Infos

Download

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Handtaschendiebstahl in Diskothek

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Sonntag, dem 03. April 2022 in der Zeit von 02.00 Uhr bis 06.15 Uhr die Handtasche einer 22-jährigen Oldenburgerin. Die junge Frau hielt sich zur Tatzeit in einer Diskothek in der Straße Industriezubringer auf und hatte dort ihre Handtasche einige Zeit später, ohne Inhalt wieder aufgefunden. Entwendet wurden eine blaue Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten, sowie ein I-Phone 11. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471-1860-0 in Verbindung zu setzten.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Samstag, dem 02. April 2022 um 21.00 Uhr und Sonntag, dem 03. April 2022 um 11.20 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter die Beifahrerseite eines Pkw, Kia, welcher in der Straße Niedriger Weg stand. Es entstand ein Schaden von ungefähr 800,00 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471-1860-0 in Verbindung zu setzten.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, dem 03. April 2022 um 04.08 Uhr, befuhr eine 20-Jährige aus Cappeln mit ihrem Pkw, die Straße Emstekerfeld in Cloppenburg. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle musste festgestellt werden, dass die junge Frau ihr Fahrzeug alkoholisiert geführt hatte. Ein Atemalkoholtest ergab 1,46 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, dem 03. April 2022 um 19.30 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger aus Halmstad (Schweden) mit seinem Pkw, den Stadtbereich in Cloppenburg. Es ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogeneinfluss. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, dem 03. April 2022 um 17.38 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Wildeshausener mit seinem Pkw, die Sevelter Straße. Es ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Betriebserlaubnis erloschen

Am Sonntag, dem 03. April 2022 um 19.14 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 32-Jährigen aus Lengerich, mit seinem Pkw. Sie stellten dabei fest, dass mehrere Scheiben am Fahrzeug so foliert waren, dass die Betriebserlaubnis des Kraftfahrzeugs erloschen war. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren eingeleitet.

Emstek - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Sonntag, dem 03. April 2022 um 22.40 Uhr, befuhr ein 25-jähriger aus Cloppenburg die Bundesstraße 213 in Richtung Alhorn. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Mann mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte anschließend gegen zwei Bäume. Der Cloppenburger wurde durch den Unfall schwer verletzt, eine Blutprobe wurde ihm entnommen, da der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung bestand. Die Feuerwehren aus Emstek und Cloppenburg waren ebenfalls im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 11.000,00 Euro.

Garrel/Varrelbusch - Herrenloses Pedelec aufgefunden (mit Bild)

Am Donnerstag, dem 31. März 2022 gegen 22.40 Uhr, ist einem aufmerksamen Bürger ein herrenloses Pedelec an der Friesoyther Straße im Ortsteil Varrelbusch, aufgefallen. In der Zufahrt zu einem dortigen Hofladen, in einem Gebüsch liegend, fanden die Beamten ein hochwertiges Pedelec der Marke UNIVEGA. Das Herren-Trekkingrad ist grau mit orangefarbenen Streifen. Es verfügt über ein angebautes Bügelschloss und Akku-Fahrradlichter. Sollten Sie ihr Pedelec wiedererkennen oder wissen wem es gehört, melden Sie sich bitte bei der Polizei Garrel unter 04474-93942-0.

Lastrup - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, dem 03. April 2022 um 04.45 Uhr, befuhr ein 56-Jähriger aus Lahn mit seinem Pkw, die Straße Haßkamp in Lastrup. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, der Mann sein Fahrzeug alkoholisiert geführt hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Lastrup - Brand eines Holzschuppens

Am Sonntag, dem 03. April 2022 um 06.44 Uhr, geriet ein älterer Holzschuppen, aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Eine angrenzende Holzhütte und ein nebenstehender Feuerholzstapel werden ebenfalls durch das Feuer beschädigt. Es entstand ein Schaden von ungefähr 2000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell