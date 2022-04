Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, dem 03.April 2022 gegen 21.40 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Friesoyther mit seinem Pkw die Friesoyther Straße aus Markhausen kommend, in Richtung Friesoythe. Als er einem kreuzenden Reh auswich, kam er mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Bösel - Mit falschen Kennzeichen unterwegs

Am Sonntag, dem 03. April 2022 um 22.23 Uhr, stellte ein 25-Jähriger aus Bösel, auf der Friesoyther Straße einen Pkw am Fahrbahnrand ab, weil sein Tank leer war. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass an dem Pkw falsche Kennzeichen angebracht waren. Die Weiterfahrt wurde dem Böseler untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell