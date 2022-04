Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus Bakum

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Unfallflucht- Zeugenaufruf

Am Montag, 04. April 2022, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 10.00 Uhr, wurde ein blauer VW-Golf beschädigt, der in der Straße "Alter Schulweg" in Bakum, Ortsteil Schledehausen, geparkt war. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein größeres Fahrzeug (vermutlich Lkw) den Wagen beim Vorbeifahren/Rangieren gerammt haben. Der VW wurde vorne links beschädigt, der Sachschaden wird auf 2500 Euro beziffert. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Bakum entgegen, Tel.: 04446-959710

