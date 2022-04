Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Verkehrsunfall mit Flucht und leicht verletzter Person - Zeugenaufruf

Am Montag, dem 04. April 2022 um 13.36 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Cloppenburger die Große Straße in Richtung Emstek. In einer dortigen Rechtskurve kam ihm ein Pkw, Daimler-Benz C-Klasse in der Farbe silber-braun, auf seinem Fahrstreifen entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Cloppenburger nach rechts aus, geriet ins Schleudern und kam mit seinem Pkw, Ford Mustang, im Graben zum Stillstand. Dabei verletzte sich der junge Mann leicht und kam zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer des Daimler-Benz, entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von ca. 20.000,00 Euro und den verletzten Pkw-Fahrer zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cappeln unter der Telefonnummer 04478-95860-0 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Pedelecs

Am Dienstag, dem 29. März 2022, in der Zeit zwischen 12.15 und 19.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das hochwertige Pedelec, Gazelle, einer 60-Jährigen aus Cloppenburg. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit verschlossen in der Krankenhausstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471-1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Ausländische Kennzeichen nicht versteuert

Am Montag, dem 04. April 2022 um 16.19 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 42-Jährigen aus Bakum, welcher während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte und keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Bei der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass der Mann seine polnischen Kennzeichen in Deutschland nicht versteuert hatte, obwohl diese aufgrund der dauerhaften Wohnsitznahme in Deutschland steuer-, bzw. der Pkw zulassungspflichtig wären. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Cloppenburg - Diebstahl eines Abschleppfahrzeugs scheitert

Zwischen Donnerstag, dem 31. März 2022 um 13.00 Uhr und Montag, dem 04. April um 10.50 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter zunächst gewaltsam Zutritt in ein Abschleppfahrzeug, Mercedes, auf einem Firmengelände in der Anemonenstraße. Das Fahrzeug wurde weiterhin im Innenraum beschädigt, konnte durch die Täter jedoch nicht gestartet werden. Es entstand Sachschaden, dessen Höhe aktuell noch unbekannt ist. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471-1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit vier Schwerverletzten

Am Montag, dem 04. April 2022 um 20.00 Uhr, befuhr eine 33-Jährige aus Edewecht die Alte Friesoyther Straße aus Richtung Inselstraße kommend. Nach einer Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaunelement. Alle vier Fahrzeuginsassen, darunter die 13-jährige Tochter der Fahrerin, ein 39-Jähriger aus Edewecht und eine 41-Jährige aus Cloppenburg, wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 10.000,00 Euro.

Garrel - Verkehrsteilnehmerin verletzt sich schwer

Am Montag, dem 04. April 2022 um 20.12 Uhr, befuhr eine 52-Jährige aus Garrel, mit ihrem Pkw die Böseler Straße in Richtung Bösel. Nach einer Linkskurve kommt sie alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und fährt frontal gegen einen Baum. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es besteht der Verdacht, dass die Garrelerin zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss gestanden haben könnte. Diesbezüglich wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Schaden von ca. 16.000,00 Euro.

Lastrup - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, dem 04. April um 18.10 Uhr, befuhr eine 20-Jährige aus Lastrup mit ihrem Pkw die B213 in Richtung Lastrup. Vor einer Ampel fuhr sie auf den Pkw einer 21-Jährigen aus Dwergte auf und verletzte diese durch den Zusammenstoß leicht.

