Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Polizeiinspektion Cloppenburg Vechta - "Z"-Symbol

In den vergangenen Tagen kam es in unserer Polizeiinspektion vermehrt zu Vorfällen, bei welchen bislang unbekannte Täter ein "Z"-Symbol in die Öffentlichkeit, auf unterschiedliche Art und Weise brachten. Beispielsweise wurden sie mit Farbe an öffentliche Gebäude gesprüht oder mit Klebestreifen an Fahrzeugen angebracht.

Was hat es mit diesem Symbol auf sich? - Es gibt verschiedene Spekulationen über die genaue Bedeutung des Buchstaben "Z". Das Rätsel in diesem zivilen Kontext löste das russische Verteidigungsministerium mit einem Post bei Instagram auf: "Z" stehe für "Za Pobedu", übersetzt: "Auf den Sieg". Was mittlerweile klar ist, es entwickelt sich zu einem Symbol für die Unterstützung der russischen Regierung und Armee in Bezug auf den Krieg in der Ukraine.

In einigen Bundesländern, darunter auch Niedersachsen, werden die Vorfälle mit den "Z"-Symbolen bereits strafrechtlich geprüft. Der §140 Strafgesetzbuch stellt die öffentliche Billigung von Angriffskriegen unter Strafe. Versieht man also nun einen Gegenstand in der Öffentlichkeit mit dem Buchstaben "Z", wird gegen die Person strafrechtlich ermittelt. Die Strafandrohung liegt hier bei bis zu drei Jahren Haft oder Geldstrafe.

In der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wurden bereits mehrere Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen werden durch den Staatsschutz geführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell