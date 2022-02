Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Haftbefehl vollstreckt - Pole muss für 138 Tage ins Gefängnis

Bautzen (ots)

Einen von der Staatsanwaltschaft Zweibrücken wegen gefährlicher Körperverletzung gesuchten 29-jährigen Polen nahmen Bundespolizisten am 05. Februar 2022 gegen 02:40 Uhr in einem Reisebus auf dem Pendlerparkplatz in Uhyst a.T. fest.

Da der Mann die geforderte Geldstrafe in Höhe von 2839,03 Euro inklusive Kosten nicht zahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer 138-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die JVA Bautzen eingeliefert.

