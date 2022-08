Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Diebstahl aus Feuerwehrhaus, Einbruch in THW-Gebäude, Einbruch Bundeswehrdienstleistungszentrum, Vermisste 20-Jährige aufgefunden

Heidekreis (ots)

10.08./Diebstahl aus Feuerwehrhaus

Hodenhagen: In der Nacht vom 09.08. zum 10.08.22 schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Feuerwehrhauses der Freiwilligen Feuerwehr Hodenhagen ein. Durch das Fenster gelangten sie in die Fahrzeughalle, wo sie an drei von vier dort abgestellten Feuerwehrfahrzeugen die Rollläden hochdrückten. Aus einem der Fahrzeuge entwendeten sie eine hydraulische Schere, ein Spreizgerät sowie ein Pumpensystem. Alle Geräte stammen von dem Hersteller Holmatro. Weiterhin wurde eine Motorflex der Marke Stihl gestohlen. Für den Abtransport nutzten die Täter einen Bollerwagen der Kinderfeuerwehr, der bereits im Nahbereich wieder aufgefunden wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 41700 Euro. Wer Hinweise zum Tathergang oder zum Verbleib der Geräte geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 zu melden.

10.08./Einbruch in THW-Gebäude

Walsrode: In das Gebäude des THW in der Straße Benzen in Walsrode drangen unbekannte Täter in der Nacht vom 09.08. zum 10.08.22 ein. Im Gebäude wurden weitere Türen aufgehebelt, um in die Büroräume zu gelangen. In der Fahrzeughalle wurden die Rollläden und Klappen der Einsatzfahrzeuge aufgehebelt und daraus mehrere Motorgeräte entwendet. Details zu den gestohlenen Gegenständen sowie die Schadenshöhe sind derzeit noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

10.08./Einbruch Bundeswehrdienstleistungszentrum Munster: Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 29.07.-10.08.22 durch ein Dachfenster in das Bundeswehrdienstleistungszentrum ein. Dafür wurde das Fenster vollständig zerstört. Aus den Räumlichkeiten wurde eine Spendendose gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Munster unter 05192-9600.

11.08./ Vermisste 20-Jährige aufgefunden Walsrode: Die seit den Nachmittagsstunden des 10.08. vermisste 20-jährige Lisa-Marie C. aus Walsrode wurde heute Vormittag in Bad Fallingbostel wohlbehalten angetroffen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell