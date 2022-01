POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 22.01.2022 - 23.01.2022, 08:00 Uhr

Polizei Salzgitter

Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Zeit: Samstag, 22.01.2022, 01:00 Uhr bis 10:00 Uhr.

Ort: 38226 Salzgitter, Swindonstraße.

Hergang: Am Samstagmorgen wurde der Mitsubishi Grandis einer 44-jährigen Salzgitteranerin von einem 38-jährigen Mann aus Salzgitter unterschlagen und unbefugt in Gebrauch genommen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Täter nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Wegen des unbefugten Gebrauchs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Zeit: Samstag, 22.01.2022, 19:15 Uhr.

Ort: 38239 Salzgitter, Guldener Kamp.

Hergang: Zur genannten Zeit kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Salzgitter einen 43-jährigen Salzgitteraner, der kurz zuvor einen Pkw Ford im Guldener Kamp in Salzgitter Thiede fuhr. Bei der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten mehrere körperliche Auffälligkeiten wahr, die den Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung begründeten. Dieser Verdacht wurde bestätigt, als ein vor Ort durchgeführter Test positiv auf THC anschlug. Bei einer Durchsuchung des Pkw konnten Konsumutensilien für Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt werden. Außerdem ist der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn werden mehrere Strafverfahren eigeleitet.

Wohnungseinbruchdiebstahl.

Zeit: Samstag, 22.01.2022, 21:30 Uhr.

Ort: 38228 Salzgitter, Sültge.

Hergang: Am Samstagabend drangen drei bislang unbekannte, männliche Täter in ein Einfamilienhaus in Salzgitter ein. Zutritt in das Haus verschafften sich die Täter durch das Aufhebeln eines straßenseitigen Eckfensters. Aus dem tatbetroffenen Haus, welches von einem 58-jährigen Mann und einer 53-jährigen Frau bewohnt wird, wurde Bargeld im Wert von 500,- Euro entwendet. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter unter "05341-18971 217" in Verbindung zu setzen.

