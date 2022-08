Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Brand eines Einfamilienhauses, Einbruch in Lagerhalle, Garagenbrand , Trickdiebstahl , Brand im Naturschutzgebiet

Heidekreis (ots)

Schneverdingen: Am 12.08.22 gegen 02.26 Uhr geriet der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Schulstraße in Schneverdingen in Brand. Nachdem die in dem Haus wohnende Familie durch Nachbarn geweckt wurde, konnte sie sich unverletzt in Sicherheit bringen. Im Rahmen der Löscharbeiten musste der Dachstuhl teilweise geöffnet werden. Die Feuerwehr war mit 13 Fahrzeugen und 93 Einsatzkräften im Einsatz. Der Gesamtschaden wird auf 350.000 Euro geschätzt. Das Gebäude ist durch das Brandgeschehen unbewohnbar. Die Brandursache ist bislang unklar. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Hinweis nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

Walsrode: In der Nacht vom 09.08. zum 10.08.22 drangen Unbekannte in eine Lagerhalle in der Straße Am Riesbach in Kroge ein. Aus der Halle wurden neben einer Motorsäge der Marke Stihl auch zwei Winkelschleifer entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1650 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

12.08./ Garagenbrand

Bad Fallingbostel: In der Uhlandstraße in Bad Fallingbostel geriet am 12.08.22 gegen 00.44 Uhr eine Garage in Brand. In der Garage befand sich neben alten Reifen diverser weiterer Müll. Zwei vor der Garage parkende Fahrzeuge wurden durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Es besteht der Verdacht, dass es sich um Brandstiftung handelt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 zu wenden.

Soltau: Während eine bislang unbekannte Frau die Besitzerin eines Modegeschäftes in der Marktstraße in Soltau am 11.08.2022 gegen 15.45 Uhr unter einem Vorwand aus ihrem Geschäft lockte, suchte ihr männlicher Begleiter unterdessen nach Wertgegenständen. Aus der Schublade des Verkaufstresens entwendete er eine Tasche mit Bargeld und Schlüsselbund. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Soltau unter 05191/93800 zu melden.

Soltau: Aus bislang unbekannter Ursache geriet am 11.08.22 gegen 22.20 Uhr eine Heidefläche im Bereich Ehbläcksmoor/ Döhrensberg in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand des etwa 6000 Quadratmeter großer Areals schnell unter Kontrolle bringen. Personen wurden nicht gefährdet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell