POL-DN: Drei Brände im Kreisgebiet

Zwei Mal in Düren und einmal in Jülich mussten Feuerwehr und Polizei zu Bränden ausrücken, um Schlimmeres zu verhindern.

Am 18.112021, gegen 18:00 Uhr, bemerkte eine 54-jährige Frau im Bereich des Parkplatzes "Haus der Stadt in Düren" Jugendliche, die fluchtartig in Richtung Phillippstraße davon liefen. Zeitgleich hörte sie insgesamt vier Knallgeräusche. Hierdurch aufmerksam geworden sah sich die Zeugin um und stellte fest, dass eine Holzhütte im Außengelände der Sozialeinrichtung "Multikulti" brannte. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer löschen, die Holzhütte brannte jedoch komplett nieder. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Unbekannten mit einer Leiter einen Metallzaun überkletterten, um dann das zu Feuer legen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden

Ebenfalls am 18.11.2021, gegen 21:30 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Rurstraße gerufen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte befand sich niemand mehr im Haus. Ein Hausbewohner hatte Brandgeruch wahrgenommen und die Nachbarn gewarnt. Drei weitere Hausbewohner versuchten sofort mit eigenen Mitteln das Feuer zu löschen. Hierbei verletzten sich ein 26-Jähriger und ein 39-Jähriger leicht, ein 62- jähriger Hausbewohner wurde bei dem Löschversuch schwer verletzt. Er wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine 32-jährige Hausbewohnerin verletzte sich beim Verlassen des Hauses leicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen sowie zur Höhe des Schadens aufgenommen.

In Jülich wurden in der Nacht zu Freitag die Bewohner eines Wohn- und Geschäftshauses in der Turmstraße aus dem Schlaf gerissen.

Am 19.11.2021, gegen 04:00 Uhr, wurden Bewohner auf einen Kellerbrand aufmerksam, der eine starke Rauchentwicklung zur Folge hatte. Die eingesetzte Feuerwehr musste die Bewohner mit der Drehleiter aus den oberen Etagen retten, der Weg durch das Treppenhaus war aufgrund des Qualms nicht möglich.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Die Bewohner blieben unversehrt. Auch in diesem Fall hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

