POL-HK: Bispingen: Tanklastzug verunglückt auf A7; Soltau>: Autos im Lack beschädigt; Schwarmstedt: Einbruch in Kindergarten

18.08./Tanklastzug verunglückt auf A7

Bispingen: Heute in den frühen Morgenstunden, gegen 02:30 Uhr, verunglückte ein Tanklaster auf der Autobahn 7, im Baustellenbereiche an der Anschlussstelle Schneverdingen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 38-jährigeFahrer eines mit Kraftstoff beladenen Tankzuges von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Außenschutzplanke, wobei der Tankauflieger zur Seite kippte. Ladung ist bei dem Unfall nicht ausgetreten, der Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahn musste in Richtung Hannover voll gesperrt werden. Die Bergung des LKW sowie die Sperrung der Autobahn dauert zum jetzigen Zeitpunkt noch an und erstreckt sich bin in die Nachmittagsstunden. Der entstandene Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

17.08./Autos im Lack beschädigt

Soltau: Unbekannt Täter suchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr das Verkaufsgelände einer Skoda-Autovertretung an der Lüneburger Straße auf. Auf dem Gelände wurde an insgesamt zehn Fahrzeugen der Lack zerkratzt. Der Schaden wird auf 10000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soltau unter Tel. 05191/93800 entgegen.

17.08./Einbruch in Kindergarten

Schwarmstedt: Ein Kindergarten in der Straße Am Bornberg war das Ziel von Einbrechern. Diese verschafften sich zwischen Dienstag, 17.00 Uhr und Mittwoch, 06:30 Uhr Zutritt in das Gebäude und entwendeten einen Beamer, einen Projektor sowie eine Kamera und einen Strahler. Der Schaden beläuft sich auf 1550 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Schwarmstedt, Tel. 05071/800250 zu melden.

17.08./Alkohol und Bargeld gestohlen

Schneverdingen: Alkohol, Bargeld und zwei Pfandkisten waren die Beute eines Einbruches in ein Café in der Verdener Straße. Einbrecher drangen in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gewaltsam durch das Aufhebeln einer Hintertür in das Gebäude ein und gelangten so an das Diebesgut. Der Schaden beträgt 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen

