POL-HRO: Hundegeschäft löst Streit und in der Folge eine Körperverletzung aus - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Bereits am 13.12.2021 kam es gegen 12:30 Uhr im Rostocker Stadtteil Evershagen zu einer schweren Körperverletzung.

Eine 61-Jährige zeigte am 15.12.2021 bei der Polizei an, dass sie mit einer Unbekannten in Streit geraten war und durch massive Schläge ins Gesicht Verletzungen davon getragen hat. Die Rostockerin war auf der Rückseite der B.-Brecht-Straße in Höhe der Hausnummern 20-21 unterwegs, als sie auf eine Hundebesitzerin traf. Diese ließ ihren Hund das "große Geschäft" auf einer Grünfläche verrichten, ohne dies zu beseitigen. Die 61-Jährige sprach die Frau daraufhin an und äußerte ihren Unmut. Unvermittelt kam die Tatverdächtige auf sie zu und schlug ihr mehrfach mit der flachen Hand und der Faust ins Gesicht. Anschließend verpasste sie der 61-Jährigen eine Kopfnuss, woraufhin die Geschädigte verletzt zu Boden fiel.

Eine ältere, bislang noch unbekannte Zeugin wurde aufmerksam und kam ihr zu Hilfe, während die Hundebesitzerin den Tatort in Richtung des Tunnels in der B.-Brecht-Straße verließ. Die Tatverdächtige soll ca. 20-25 Jahre alt sein, ist etwa 175 cm groß und von schlanker Gestalt. Sie hat lange weißblonde Haare und war bekleidet mit einer grauen Jogginghose und einer dickeren Strickjacke.

Die Rostocker Kriminalpolizei bittet nun um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftat. Besonders die ältere Dame, die der Geschädigten geholfen hat, wird gebeten, sich als Zeugin bei der Polizei zu melden. Hinweise in diesem Fall nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

