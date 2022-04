Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Schlägerei

Hildesheim (ots)

Alfeld

Zu einer Schlägerei unter einer größeren Anzahl von jungen Männern kam es am frühen Samstagmorgen, gegen 05.30 Uhr in Alfeld, Hannoversche Straße. Bei den Männern handelte es sich offensichtlich um Gäste der Discothek Sound, die zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen hatte. Nach ersten Ermittlungen war es bereits zuvor in der Discothek zu Streitigkeiten unter den Männern gekommen. Auf der Straße eskalierte der Streit dann in eine handfeste Auseinandersetzung. Die Personalien der Beteiligen wurden festgestellt. Der genaue Tathergang muss erst noch ermittelt werden. Insgesamt war die Polizei mit mehreren Funkstreifenwagen, sowie ein RTW, vor Ort. Zeugen der Auseinandersetzung, die sich noch nicht gemeldet haben, werden gebeten sich an die Polizei Alfeld unter Tel. 05181/91160 zu wenden./tsc

