Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, Pedelecs entwendet; 2. Soltau, schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad; 3. Schneverdingen, Fahren unter Einfluss

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

1. Soltau, Pedelecs entwendet:

Am Donnerstag- und am Freitagnachmittag kam es in Soltau zu jeweils einem Diebstahl eines Pedelecs. Die erste Tat ereignete sich am Donnerstagnachmittag, in der Zeit von 16:55 Uhr - 17:20 Uhr, in der Straße Am Wacholderpark. Die zweite Tat ereignete sich am Freitagnachmittag, in der Zeit von 16:00 Uhr - 16:30 Uhr, im Mühlenweg, im Bereich der Soltau Therme. Beide Pedelecs waren gegen Wegnahme gesichert. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Soltau unter 05191/93800 zu melden.

2. Soltau, schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad:

Am Samstagabend kam es gegen 19:45 Uhr auf der Kreisstraße 17a zwischen Woltem und Frielingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Frau fuhr mit ihrem Motorrad in Richtung Frielingen, als sie in einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn in ein dort angrenzendes Maisfeld abkam. Die 43-jährige Frau aus Seevetal verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

3. Schneverdingen, Fahren unter Einfluss:

Am Freitagabend kontrollierten Polizeibeamt*innen einen Pkw in der Straße Im Haselbusch in Schneverdingen. Bei der Kontrolle ergaben sich bei dem 30-jährigen Fahrzeugführer Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Die Polizeibeamt*innen ließen bei dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnehmen und untersagten die Weiterfahrt.

4. Bad Fallingbostel, Wohnungseinbruchdiebstahl:

Am Freitagnachmittag, zwischen 16:00 Und 17:00 Uhr, verschafften sich derzeit unbekannte Täter in der Abwesenheit der Geschädigten Zugang zu ihrer Wohnung in Bad Fallingbostel, in der Straße Am Hang. Die Täter wurden von der Geschädigten überrascht, als sie nach Hause kam und konnten unerkannt flüchten. Dennoch konnten sie Diebesgut in Form von Bargeld und einer Spielekonsole erlangen. Eine sofortige Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Hinweise zur Tat oder den Tätern werden bei der Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162/9720 erbeten.

5. Dorfmark / A7, Lkw-Unfall verursacht erhebliche Verkehrsbehinderungen:

Am Sonnabendmorgen, gegen 00:30 Uhr, kam ein 50-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Hannover, zwischen Dorfmark und Bad Fallingbostel, nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Sattelzug kam dort in Schräglage an der Böschung zum Stehen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwieriger, da zunächst die gesamte Ladung auf ein Ersatzfahrzeug verbracht werden musste und ein Kran erforderlich war, um den Sattelzug wieder auf die Fahrbahn zu heben. Anschließend waren Erdarbeiten erforderlich, da Kraftstoff der verunfallten Sattelzugmaschine ausgetreten war. Aus diesem Grund stand in Fahrtrichtung Hannover bis zum Nachmittag lediglich ein Fahrstreifen zur Verfügung, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auch auf den Umleitungsstrecken führte.

Da sich im Rahmen der Unfallaufnahme Hinweise ergaben, dass der Lkw-Fahrer eingeschlafen ist, wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt.

6. Soltau / A7, Trunkenheitsfahrt:

Am Sonntagmorgen meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen anderen Fahrzeugführer, der seinen Mercedes in deutlichen Schlangenlinien auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Hannover führte und kurz vor der Anschlussstelle Soltau Ost bereits die Mittelschutzplanke touchiert haben soll. Der Mercedes konnte durch Beamt*innen des PK Bad Fallingbostel angehalten und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle der 24-jährigen Fahrerin aus der Region Hannover stellten die Beamt*innen Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Bei der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

7. Schülernbrockhof / Lieste, Trunkenheitsfahrt mit flüchtigem Fahrer:

Am Sonntagmorgen wurde der Polizei und der Rettungsleitstelle gegen 04:30 Uhr durch Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass auf der Kreisstraße 21, zwischen Schülernbrockhof und Lieste, ein Transporter verunfallt in einem Graben neben der Fahrbahn liegt. Der Fahrzeugführer war in seinem verschlossenen Fahrzeug zunächst nicht ansprechbar, flüchtete jedoch fußläufig von dem Ereignisort, nachdem durch die vor Ort agierenden Ersthelfer*innen eine Scheibe des Transporters eingeschlagen wurde. Der 24-jährige Mann aus Neuenkirchen konnte im Rahmen einer zusammen mit den Freiwilligen Feuerwehren aus Schneverdingen, Neuenkirchen und Brochdorf durchgeführten Suchaktion, bei der unter anderem auch eine Drohne der Kreisfeuerwehrbereitschaft Süd zum Einsatz kam, in einem nahegelegenen Feld aufgefunden und leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Grund, warum der Fahrzeugführer von dem Ereignisort geflüchtet ist, konnte schnell ermittelt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Kokain. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell