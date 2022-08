PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zeugenaufruf nach Exhibitionismus in Taunusstein +++ Ferrari in Hallgarten gestohlen +++ Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigungen auf Hallgartener Weinfest

Bad Schwalbach (ots)

1. Exhibitionist in Taunusstein, Neuhof-mögliche weitere Geschädigte gesucht! Taunusstein, Neuhof, Heinrich-Hertz-Straße, Donnerstag, 04.08.2022, 14:55 Uhr

(he)Am vergangenen Donnerstag belästigte ein Exhibitionist in Taunusstein eine 20-jährige Anwohnerin, konnte jedoch im Nachgang mit Unterstützung des Lebensgefährten der Geschädigten festgenommen werden.

Die 20-Jährige war gegen 15:00 Uhr in der Heinrich-Hertz-Straße mit ihrem Hund unterwegs und setzte sich auf eine dortige Ruhebank. Nun habe sich ein Mann genähert, in ihrer Nähe an einem Gebüsch uriniert und auffällig Blickkontakt gesucht. Im Anschluss sei der Mann dann mit geöffneter Hose auf die Geschädigte zugelaufen, habe sich ihr absichtlich in schamverletzender Art und Weise gezeigt sowie an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Die Taunussteinerin informierte nun ihren Lebensgefährten, welcher den Täter bis zum Eintreffen der Polizei beobachtete. Dieser wurde festgenommen, auf die Polizeistation Bad Schwalbach gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 42-Jährigen aus dem Landkreis Offenbach. Die Geschädigte erklärte während ihrer Vernehmung, dass ihr der Mann zuvor schon mindestens zweimal auf gleiche Art und Weise, immer an derselben Örtlichkeit, begegnet sei. Aus diesem Grund kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Täter schon anderen Frauen in gleicher Art und Weise gezeigt hat.

Der 42-Jährige ist 1,83 Meter groß, von schlanker Figur, hat dunkles volles Haar und ist von asiatischer Erscheinung. Unterwegs war der Mann in einem weißen Nissan Kleinbus.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist oder auch mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Roter Ferrari entwendet,

Oestrich-Winkel, Hallgarten, Oestricher Weg, Freitag, 05.08.2022, 20:00 Uhr bis Sonntag, 07.08.2022, 11:25 Uhr

(jn)Auf einen roten Ferrari hatten es unbekannte Täter im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes im Oestrich-Winkeler Ortsteil Hallgarten abgesehen. Das Fahrzeug war am Freitagabend um 20:00 Uhr zuletzt im Oestricher Weg abgeparkt gesehen worden. Am Sonntagvormittag fiel dem Besitzer dann auf, dass sein Ferrari, Typ Modena Spider, spurlos verschwunden war. Der Wagen mit amtlichen Kennzeichen RÜD-T 360 dürfte in etwa einen Wert von 80.000 Euro haben.

Hinweise zu dem Wagen oder der Tat nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

3. Ermittlungen wegen sexueller Belästigung, Oestrich-Winkel, Hallgarten, Hallgartener Platz, Sonntag, 07.08.2022, 00:30 Uhr

(jn)Die Polizei ermittelt aktuell wegen mindestens eines Falles sexueller Belästigung, der sich in der Nacht zum Sonntag auf dem Hallgartener Weinfest zugetragen haben soll. Eine 20-Jährige aus Oestrich-Winkel hatte sich am Sonntag gegen 01:00 Uhr bei der Polizei gemeldet und angegeben, gemeinsam mit ihrer Freundin von drei Männern in Hallgarten belästigt worden zu sein. Demnach sollen sich die drei zunächst an der Bushaltestelle "Hallgartener Linde" aufgehalten und die jungen Frauen dort im Vorbeigehen angesprochen haben. Später sei das Trio dann erneut in unmittelbarer Nähe der Geschädigten aufgetaucht, wobei es zu eindeutigen sexuellen Anspielungen gekommen sei. Diese haben sich dann auf dem Hallgartener Platz am "Weinstand Kempenich" zugetragen. Alle drei sollen osteuropäisch ausgesehen haben. Zudem habe einer kaum noch Haare auf dem Kopf gehabt und sei höchstens 1,75 Meter groß gewesen.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet Zeuginnen oder Zeugen sowie weitere mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 zu melden.

4. Autofahrer wird geschlagen,

Walluf, Niederwalluf, Am Klingenweg, Freitag, 05.08.2022, 19:10 Uhr

(jn)Am Freitagabend ist auf einem Niederwallufer Parkplatz ein 57-jähriger Autofahrer aus Wiesbaden von einem 40-jährigen Autofahrer aus Wiesbaden körperlich attackiert worden. Derzeitigen Ermittlungen zufolge fühlte sich der 40-Jährige zunächst von der Fahrweise und später von den Äußerungen des Älteren provoziert, woraufhin es zu einem verbalen Austausch kam. In dem Zusammenhang soll dann der 40-Jährige den Geschädigten auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes "Am Klingenweg" verletzt und bedroht haben. Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde der 40-Jährige von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht. Zudem ermittelt die Polizei aufgrund einer Kollision der Fahrzeuge der beiden Kontrahenten, da es im Verlauf der vorangegangenen Verkehrssituation zu einer Beschädigung gekommen war.

5. Pkw beschädigt und geflüchtet,

Niedernhausen, Bahnhofstraße, 02.08.2022, 06.00 Uhr - 04.08.2022, 22.50 Uhr

(ew)In der Zeit vom vergangenen Dienstagmorgen bis zum Donnerstagabend beschädigte in der Bahnhofstraße in Niedernhausen ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Mini Cooper. Dabei verursachte er einen Sachschaden von circa 2.000 Euro. Der Verursacher oder die Verursacherin kümmerte sich jedoch nicht um den Sachschaden und fuhr einfach weiter. Das beschädigte Fahrzeug stand im Tatzeitraum auf einem Park and Ride Parkplatz. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.

6. Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz,

Taunusstein, Hahn, Grillparzerstraße, Donnerstag, 04.08.2022, 20.05 Uhr bis 21.20 Uhr

(ew)Am Donnerstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Fitnesstudios in der Grillparzerstraße in Taunusstein Hahn. Der graue Opel Zafira einer 42-jährigen Geschädigten wurde ordnungsgemäß dort abgestellt. Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte, mutmaßlich beim Ein- / Ausparken, dieses Fahrzeug im Bereich der Beifahrertür. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt vom Unfallort. Bei der Unfallaufnahme wurde rote Fremdfarbe an dem beschädigten Pkw festgestellt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der (06124) 7078 - 0 zu melden.

