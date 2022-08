PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: ++ Betrunkener schlägt Zeitungsausträger ++ Sachbeschädigung an zwei PKW ++

Bad Schwalbach (ots)

++ Betrunkener schlägt Zeitungsausträger

65510 Hünstetten, Wallbach, Kirchgasse, Sonntag, 07.08.2022 um 00:40 Uhr

Am Sonntag den 07.08.2022, wurde um 00:40 Uhr im Bereich der Kirchgasse in Hünstetten Wallbach ein Zeitungsausträger von einem betrunkenen Mann angesprochen. Dieser ärgerte sich über die bloße Anwesenheit des Zeitungsausträgers auf der Straße und fing mit diesem einen Streit an. Hierbei schlug er dem Zeitungsausträger mehrfach ins Gesicht. Der Täter flüchtete vor Eintreffen der Polizei.

Wenn Sie Zeuge dieses Vorfalls geworden und noch nicht mit der Polizei in Kontakt getreten sind, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126-9394-0.

++ zwei PKW beschädigt

65366 Geisenheim, Bergstraße 3, Freitag, 05.08.22 13:15 bis Samstag, 06.08.2022, 02:40 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein Unbekannter zwei geparkte PKW, die in der Bergstraße geparkt waren. An einem grauen Ford Ka wurde wurde die linke Fahrzeugseite zerkratzt und das linke Rücklicht beschädigt. An einem grauen Peugeot wurde der linke Außenspiegel abgetreten und ebenfalls der Lack zerkratzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von ca. 1000 EUR.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüdesheim am Rhein unter der Telefonnummer 06722-91120 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell