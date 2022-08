POL-RTK: Vermisster 20-jähriger Mann wieder aufgefunden

Bad Schwalbach (ots) - 1. Trickdiebstahl zum Nachteil von Senior, Eltville-Erbach, Am Markt, Donnerstag, 04.08.2022, 13:42 Uhr (bo) In Erbach entwendete am Donnerstag eine unbekannte Person Geld aus dem Portemonnaie eines Seniors. Der 87-Jährige hielt sich am Donnerstagmittag am Markt in Erbach auf. Gegen 14:00 Uhr ...

mehr