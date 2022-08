PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Randalierer zieht durch Rüdesheim und begeht mehrere Straftaten +++ Diebe geben sich als Polizisten aus +++ Fahrzeuge aufgebrochen +++ Fahrerin bei Unfall auf Bundesstraße verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Randalierer zieht durch Rüdesheim und begeht mehrere Straftaten, Rüdesheim am Rhein, Marktstraße / Oberstraße / Markt Dienstag, 02.08.2022, 10:45 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen nahm die Polizei einen Mann fest, welcher zuvor randalierend durch Rüdesheim gezogen war und dabei diverse Straftaten begangen hatte. Ersten Ermittlungen zufolge lief ein polizeibekannter 34-jähriger Rüdesheimer die Oberstraße und Marktstraße entlang und griff dort sowohl verbal als auch körperlich mehrere Mitbürgerinnen und Mitbürger an. Zunächst beschädigte der Rüdesheimer das Mobiliar eines Lokales und beleidigte eine Mitarbeiterin. Auf seinem Weg durch die Marktstraße versuchte er einen Mann zu schlagen, verfehlte diesen und beleidigte eine weitere Frau. Anschließend verletzte er zwei Mitarbeiter eines Eiscafés mit Schlägen leicht. Der Mann, welcher sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und alkoholisiert war, konnte kurz darauf durch eine Polizeistreife festgenommen und zu einer Fachklinik gebracht werden. Den 34-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

2. Diebe geben sich als Polizisten aus, Idstein, In der Eisenbach, Dienstag, 02.08.2022, 18:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend erbeutete ein Diebesduo in Idstein mit einer dreisten Masche Bargeld und Schmuck. Gegen 18:00 Uhr klingelten ein Mann und eine Frau an der Wohnungstür einer Idsteinerin in der Straße "In der Eisenach". Der Bewohnerin gegenüber gaben sich die beiden als Kriminalpolizisten aus und erhielten so Einlass. In der Wohnung angekommen, verwickelte der männliche Täter die Seniorin in ein Gespräch, während die Frau aus den angrenzenden Zimmern Bargeld und Schmuck entwendete. Im Anschluss flüchteten die beiden. Bei dem männlichen Täter soll es sich um einen großen, kräftigen Mann mit langen schwarzen Haaren und Bart gehandelt haben. Er habe dunkle Kleidung getragen. Die Begleiterin sei kleiner und schlank gewesen. Ihre Haarfarbe wurde als "dunkelblond" beschrieben. Darüber hinaus soll sie Handschuhe getragen haben.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche und gibt folgende Hinweise, um nicht selbst Opfer eines Trickdiebes zu werden:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung, egal unter welchem Vorwand.

- Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den "Türspion" oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch. Rüsten Sie gegebenenfalls nach.

- Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherungskette an. Auch hier gilt es nachzurüsten, falls nicht vorhanden.

- Ziehen Sie einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Lassen Sie sich den Namen der vermeintlichen Beamten geben und rufen Sie bei der zuständigen Polizei an um dies zu überprüfen. Rufen Sie über die ihnen bekannten Telefonnummer an. Lassen Sie sich die Rufnummer nicht von den Fremden geben.

- Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher, notfalls auch energisch. Sprechen Sie diese laut an und rufen Sie um Hilfe.

- Pflegen Sie als jüngerer Mensch Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzu zukommen und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

- Als Angehörige von älteren Menschen bitten wir Sie, Ihre Eltern oder Großeltern über diese Betrugsform zu informieren und darüber zu sprechen.

3. Fahrzeuge aufgebrochen, Geisenheim, Wanderparkplatz Weißenthurm, Lorch-Espenschied, Parkplatz an der L 3033 Dienstag, 02.08.2022, 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag brachen Diebe sowohl in Geisenheim, als auch in Lorch-Espenschied geparkte Fahrzeuge auf. Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr suchten die Täter einen Parkplatz in Lorch-Espenschied nahe der Landesstraße 3033 und den Wanderparkplatz "Weißenthurm" bei Geisenheim auf. In beiden Fällen gingen die Täter identisch vor, indem sie jeweils die Scheiben eines Nissans und eines Mitsubishi einschlugen. Beim Mitsubishi wurden sie fündig und entwendeten aus dem Innenraum eine Handtasche samt Inhalt. Beim Nissan gingen sie leer aus. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. In beiden Fällen nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06772) 9112-0 Hinweise entgegen.

4. Fahrerin bei Unfall auf Bundesstraße verletzt, Bundesstraße 42 bei Kiedrich, Dienstag, 02.08.2022, 08:30 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen verletzte sich eine Autofahrerin bei einem Unfall auf der Bundesstraße 42. Gegen 08:30 Uhr war die 24 Jahre alte Frau aus Oestrich-Winkel auf der B 42 in Richtung Wiesbaden unterwegs. In einer langgezogenen Kurve, unmittelbar vor der "Kiedrichtalbrücke", verlor die junge Frau aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Ford Ka, kollidierte in der Folge mehrfach mit den dortigen Schutzplanken und kam letztlich auf der Fahrbahn zum Stillstand. Die Fahrerin wurde verletzt und musste in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand am Pkw und den Leitplanken ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und die erforderlichen Abschleppmaßnahmen musste die Fahrbahn zeitweise komplett gesperrt werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell