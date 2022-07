Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallfflucht - Pedelecfahrer wurde leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Bockhorn. Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr befuhr ein 28-Jähriger aus Bockhorn mit einem Pedelec den Radweg an der B437 in Richtung Bockhorn. An der Einmündung Vareler Straße bog ein PKW von der B437 nach links ab und übersah dabei den querenden 28-Jährigen auf seinem Pedelec. Hier kam es zu einem Zusammenstoß, durch den der 28-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der verursachende PKW setzte seine Fahrt fort ohne sich um den verunfallten Pedelecfahrer zu kümmern. Es soll sich bei dem Fahrzeug möglicherweise um einen Toyota Kleinwagen gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

