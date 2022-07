Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: 28-Jähriger Fahrer flüchtet vor der Polizei

Wilhelmshaven (ots)

Wilhelmshaven. Am 28.07.2022, gegen 01.00 Uhr wurden der Polizei Streitigkeiten am Berliner Platz gemeldet. Bei Eintreffen konnten die Beamten einen Pkw feststellen, der sich mit hoher Geschwindigkeit und ohne eingeschalteter Beleuchtung vom Einsatzort entfernte und augenscheinlich vor der Polizei flüchten wollte. Der flüchtende Fahrer reagierte nicht auf Anhaltesignale. Er flüchtete weiter mit überhöhter Geschwindigkeit und überquerte rücksichtslos Kreuzungen. Er verunfallte in der Paul-Hug-Straße und fuhr gegen einen Baum. Die unverletzten Insassen flüchteten fußläufig weiter. Der Beifahrer konnte im Nahbereich und der flüchtende Fahrer zeitnah im Zuge weiterer Ermittlungen an der Heimatanschrift angetroffen werden. Die Beamten stellten bei dem 28-Jährigen Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 1,87 Promille fest. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Einen Führerschein besaß er nicht. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete eine Durchsuchung der Wohnung nach Beweismitteln an. Des Weiteren wurde eine Blutprobe entnommen. Der 28-Jährige darf sich nun einem Strafverfahren u.a. wegen Unfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

