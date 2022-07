Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Auseinandersetzung in Obenstrohe - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Varel-Obenstrohe. Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen/Heranwachsenden kam es am Dienstagabend gegen 22.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Wiefelsteder Straße. Hierbei soll es zu möglichen körperlichen Übergriffen bzw. auch einer Wegnahme eines E-Scooters gekommen sein. Mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

