Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall auf der L808 mit 4 beteiligte Fahrzeugen forderte drei Schwerletzte

Wilhelmshaven (ots)

Wangerland. Am Mittwochmorgen, 27.07.2022, gegen 09:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der L808, Fahrtrichtung Carolinensiel, ca. 300 Meter hinter der Ortschaft Wiefels. Der 86-jährige Unfallverursacher überholte in einer langgezogenen, unübersichtlichen Rechtskurve den vor ihm fahrenden Lkw und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 44jährigen Fahrzeugführerin sowie mit dem überholten Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen der betroffenen Frau zurück- und gegen einen hinter ihr in gleicher Richtung fahrenden Pkw geschleudert, der ebenfalls verunfallte. Durch die Wucht überschlug sich der Wagen der Frau und rutschte auf dem Dach in den angrenzenden Graben. Der Fahrzeugführer und die Beifahrerin des unfallverursachenden Fahrzeugs sowie die Fahrerin des entgegenkommenden Pkw wurden schwer verletzt und zur weiteren Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Die beiden übrigen Beteiligten blieben unverletzt. Die Gesamtschadenshöhe der drei beteiligten Pkw und des beteiligten Lkw belaufen sich auf ca. 100.000 EUR. Die L 808 musste von ca. 09.00 Uhr bis 12.50 Uhr komplett gesperrt werden.

